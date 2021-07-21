В Сеть утекли данные более 30 тыс. Telegram-аккаунтов казахстанцев

Данные более 30 тыс. Telegram-аккаунтов казахстанских пользователей утекли в Сеть, сообщает zakon.kz.
В ходе мониторинга казахстанского сегмента Интернета на наличие угроз информационной безопасности службой реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT АО "Государственная техническая служба" на одном из Telegram-каналов был обнаружен файл, содержащий 744 тыс. записей о персональных данных пользователей мессенджера Telegram. В результате анализа было обнаружено, что файл содержит в себе такие персональные данные, как ID пользователя, имя, фамилию, номер телефона и описание пользователя из графы "о себе". При этом более 30 тыс. аккаунтов зарегистрированы на казахстанские телефонные номера. пресс-служба KZ-CERT АО "Государственная техническая служба"
Автором Telegram-канала обнаруженный файл описывается, как база клиентов платформы "Глаз Бога" - крупнейшего в СНГ сервиса (более 1 млн пользователей), позволяющего по запросу получать персональные данные пользователей, собранные на основе информации из социальных сетей, мессенджеров, поисковых систем и других источников.
Данная утечка персональных данных несет за собой огромные риски в использовании информации злоумышленниками в социальной инженерии, а именно - при осуществлении звонков и отправки сообщений с целью получения персональных и банковских данных. В этой связи напоминаем всем пользователям казахстанского сегмента Интернета о важности соблюдения кибергигиены, а также просим проявлять бдительность при вводе своих персональных данных в Интернете и не передавать третьим лицам личную информацию. пресс-служба KZ-CERT АО "Государственная техническая служба"
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