Акимы двух областей отчитались Токаеву

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчеты акимов Мангистауской и Кызылординской областей, сообщает zakon.kz.

Глава государства по телефону обсудил с акимами текущую санитарно-эпидемиологическую и социально-экономическую ситуацию в регионах.

Об этом на странице в Facebook написал Берик Уали.

Аким Мангистауской области Серикбай Трумов доложил о принимаемых мерах по борьбе с COVID-19, в том числе вакцинации населения, а также обеспечение кормами поголовья скота. Президент поручил усилить проводимую работу по темпам вакцинации населения области, а также принять меры по урегулированию и недопущению трудовых споров, социальному благополучию на производствах и нефтесервисных предприятиях.

Глава государства в связи со сложившейся ситуацией вследствие сильной засухи и нехватки растительности на пастбищах поручил Правительству совместно с акиматом принять необходимые меры по поддержке фермеров и сельского населения.

Аким Кызылординской области Гульшара Абдыкаликова отчиталась о проводимой работе по борьбе с коронавирусной инфекцией. В регионе провакцинировано 52% населения, подлежащих вакцинации.

Аким области также рассказала о водохозяйственной обстановке в регионе. На сегодняшний день через реку Сырдарья в область поступает 550 кубометров воды в секунду. Создана рабочая комиссия, которая определяет очередность и объемы предоставления поливной воды хозяйствующим субъектам.

В Аральском районе 12 июля была объявлена чрезвычайная ситуация. В связи с этим принято решение о выделении средств из резерва Правительства и областного бюджета на субсидирование кормов, а также на проведение очистки каналов и бурения скважин.

Глава государства поручил акиму Кызылординской области усилить информационно-разъяснительную работу с населением по вакцинации, проводить комплексный подход по решению проблем нефтегазового сектора, а также обеспечить заготовку кормов хозяйствующим субъектам пострадавших районов Кызылординской области.