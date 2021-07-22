Сразу 77 человек скончались от КВИ и пневмонии за сутки в Казахстане

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 22 июля, сообщает zakon.kz.

На 22 июля лечение от КВИ продолжают получать 67 475 человек (65 808+ и 1667 КВИ-), из них в стационарах находятся 20 526 пациентов, на амбулаторном уровне - 46 949 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии - 1190 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести - 272 пациента,

• на аппарате ИВЛ - 168 пациентов.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 22 июля 2021 года

20.07.2021 г. зафиксированы 34 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 13 летальных исходов, 70 человек выздоровели.



Всего с 13 марта 2020 г. зарегистрировано: заболевших - 58 917, летальных случаев - 3575, выздоровевших - 53 675.

На 22 июля 2021 г. в Казахстане первым компонентом провакцинировано 5 009 408 человек, вторым компонентом - 2 992 214 человек.