Сильную жару и дожди обещают синоптики в Казахстане

Прогноз погоды на 23 июля предоставили казахстанские синоптики, сообщает zakon.kz.

На большей части республики под влиянием атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды: пройдут дожди, на западе - сильные дожди. Лишь на севере и юге страны ожидается погода без осадков. Местами усилится ветер на западе и юге с пыльной бурей, на западе и востоке республики - град. РГП "Казгидромет"

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются град, шквал, усиление ветра 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Алматинской, днем в Северо-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Восточно-Казахстанской области днем местами - град.

В Мангистауской области местами ожидается туман, днем - усиление ветра 15-20 м/с.

Согласно прогнозу, сильная жара:

- сохраняется днем на большей части Алматинской, Жамбылской, Актюбинской, Атырауской, Костанайской, Мангистауской, на юге Карагандинской областей.

- ожидается на большей части Акмолинской, Северо-Казахстанской, Кызылординской, местами в Туркестанской областях

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Жамбылской, местами Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Акмолинской областях, на юге Восточно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. РГП "Казгидромет"