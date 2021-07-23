Квоты на ввоз сахара и сырца установили в Казахстане

И.о. министра сельского хозяйства РК подписал приказ от 19 июля 2021 года "О некоторых вопросах ввоза сахара белого и сахара-сырца тростникового на территорию Республики Казахстан", сообщает zakon.kz.

Так, квота на ввоз сахара белого составляет 134 400 тонн и столько же на сахар-сырец тростниковый.

Как отмечается, квоты устанавливаются с 15 мая по 30 сентября 2021 года включительно.

При наличии объемов квот на ввоз сахара белого и сахара-сырца тростникового, оставшихся нераспределенными, объявление размещается уполномоченным органом до 16 августа 2021 года, - говорится в документе.

В объявлении указывается следующая информация:

объем квоты, который будет распределяться между заявителями; дата и время начала и завершения приема заявок; форма заявки на участие в распределении квот на ввоз сахара белого на территорию РК; форма заявки на участие в распределении квот на ввоз сахара-сырца тростникового на территорию РК.

Срок окончательной даты представления заявителями заявок составляет 8 рабочих дней со дня размещения объявления.

Приказ вводится в действие с 22 июля и распространяется на правоотношения, возникшие с 15 мая 2021 года.