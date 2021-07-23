МЧС обратилось к казахстанцам

Министерство по чрезвычайным ситуациям РК призывает граждан в сильную жару не выходить на улицу без особой надобности, сообщает zakon.kz.

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Днем 24 июля в Нур-Султане ожидается сильная жара до 35 градусов.

Днем 24 июля в Акмолинской области сохраняется сильная жара до 35-37 градусов, на западе области ожидается очень сильная жара до 40 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 24-25 июля на юге Карагандинской области ожидается очень сильная жара до 40 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 24-26 июля в Жамбылской области местами ожидается очень сильная жара до 44 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 25 июля в Алматинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается очень сильная жара до 40-42 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 25 июля в Туркестанской, Кызылординской областях местами ожидается очень сильная жара до 46 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 25-27 июля в Мангистауской области ожидается очень сильная жара до 44 градусов.

- для защиты от обезвоживания организма больше пить, не менее 1,5-3 л жидкости в день;

- в пик жары исключить любые физические нагрузки и свести к минимуму физическую активность;

- днем окна держать закрытыми и занавешенными шторами светлых оттенков, чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в комнату;

- во избежание теплового и солнечного удара носить светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором. Особое внимание в жару необходимо уделять детям.