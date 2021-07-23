Сколько вакцин осталось в Казахстане

Какие вакцины доступны казахстанцам, рассказала председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент zakon.kz.

В наличии имеется 582 141 доза вакцин первого компонента и 1 млн 194 тыс. доз - второго компонента. На сегодня остаток первого компонента CoronaVac - 20 тыс. доз, практически во всех регионах, но в разных количествах. Больше всего в Мангистауской области. Вакцины нет в Восточно-Казахстанской и Актюбинской областях, - сообщила Есмагамбетова на брифинге в СЦК.

Она отметила, что остаток первого компонента "Спутник V" составляет более 561 тыс. доз. Вакцина есть во всех регионах.

Также есть 3 тыс. доз QazVac, наибольшее количество - в Мангистауской и Атырауской областях. Отечественной вакцины нет в четырех регионах: Алматинской, Карагандинской, Жамбылской, Туркестанской областях и Алматы, - уточнила глава Комитета санитарно-эпидемиологического контроля.

Остаток первого компонента Sinopharm составляет 6286 доз. Вакцина есть только в Мангистауской области.

Ранее Айжан Есмагамбетова сообщила, что 4765 казахстанцев заболели коронавирусом после вакцинации. Но это ничтожно малый процент от числа вакцинированных - всего 0,09%.

Тамила Языкова, Нур-Султан