Казахстан завоевал вторую медаль Олимпиады-2020

Казахстанский тяжелоатлет Игорь Сон сегодня выступил на Олимпийских играх в Токио (Япония), сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Соперниками казахстанца за медали в весовой категории до 61 килограмма стали следующие спортсмены: Юли Ираван (Индонезия), Абдурахим Алсалим (Саудовская Аравия), Ким Туан Тач (Вьетнам), Шота Мишвелидзе (Грузия), Еичи Итоказу (Япония), Фабин Ли (Китай), Чан-Хун Као (Тайбэй), Давиде Рую (Италия).

В итоге Сон в сумме двоеборья поднял 294 (131+163) килограмма и занял третье место. За золотую награду продолжают бороться Фабин Ли и Юли Ираван.

"Бронза" Игоря стала для Казахстана второй медалью на текущих Играх. Накануне подобную награду выиграл дзюдоист Елдос Сметов.

В тяжелой атлетике Казахстан на Олимпиаде также представит Зульфия Чиншанло — она поборется за награды в весовой категории до 55 килограммов.





