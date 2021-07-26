В Норвегии упал крупный метеорит

25 июля на юге Норвегии упал крупный метеорит, сообщает zakon.kz.

По предварительным данным, скорость падения метеорита достигала 15-20 километров в секунду. Его обломки могли упасть в лесу примерно в 60 километрах к западу от Осло в природный заповедник.

По информации RG, жители Осло рассказали, что видели огненный шар. Окрестности на несколько секунд оказались озарены почти дневным светом.

Разрушений и пострадавших нет.

В Норвежской метеорной сети заявили, что следили за перемещением небесного тела. Метеорит впервые был замечен над деревней Нордмарка к северу от Осло, он перемещался в юго-западном направлении. Затем объект распался на части.

Падение создало мощную ударную волну, которую "многие ощутили".