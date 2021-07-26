Как внести изменения в договор о получении микрокредита

Постановлением правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 16 июля 2021 года утверждены Правила рассмотрения изменений в условия договора о предоставлении микрокредита, сообщает zakon.kz.

Если вы хотите внести изменения в договор на получение микрокредита, то необходимо подать в банк или финорганизацию, выдавшие заем, заявление, в котором отражено, что именно хотите изменить в договоре:

уменьшить ставку вознаграждения по договору банковского займа;

изменить валюту суммы остатка основного долга по банковскому займу, выданному в иностранной валюте, на национальную валюту;

получить отсрочку платежа по основному долгу и (или) вознаграждению;

изменить метод погашения задолженности или очередность погашения задолженности, в т.ч. с погашением основного долга в приоритетном порядке;

изменить срок действия договора;

получить прощение просроченного основного долга или вознаграждения, отмену неустойки (штрафа, пени).

Согласно правилам, заявление заемщика подлежит обязательному приему, регистрации, учету и рассмотрению банком.

Банк в течение 15 календарных дней рассматривает предложенные изменения и в письменной форме либо способом, предусмотренным договором банковского займа, сообщает заемщику о:

согласии с предложенными изменениями; своих предложениях по изменению условий договора; отказе в изменении условий договора с указанием мотивированного обоснования причин такого отказа.

Постановление вводится в действие с 1 октября 2021 года.