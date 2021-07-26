Казахстан планирует ввести запрет на вывоз сена и овса

26 июля 2021, 10:38
Фото: pixabay.com

Министерство сельского хозяйства подготовило совместный приказ с Минторговли "О введении запрета на вывоз отдельных товаров с территории Республики Казахстан", сообщает zakon.kz.

Ввести сроком на шесть месяцев запрет на вывоз с территории Республики Казахстан товаров по перечню согласно приложению к настоящему совместному приказу, - говорится в документе.

Так, в перечень запрещенных к вывозу товаров вошли:

  • Сено, сенаж, силос
  • Овес семенной, овес прочий
  • Рожь семенная, рожь прочая

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 6 августа.


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