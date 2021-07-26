Получить информацию о зарегистрированной недвижимости можно в электронном виде

Министр юстиции РК приказом от 7 июля 2021 года внес изменения в Правила предоставления информации из правового кадастра, сообщает zakon.kz.
Теперь информация из кадастра предоставляется в виде сведений, а не справки, как было в прежней редакции.
Из перечня предоставляемой информации о государственной регистрации прав на недвижимое имущество исключили:
Исключены также одноименные стандарты оказания госуслуг.
Теперь получить услугу можно, предъявив сотруднику удостоверение личности не только в бумажном, но и в электронном виде.
Для получения информации из правового кадастра физические или юридические лица подают запрос в электронном формате через веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz.
Ответ направляется в "личный кабинет" заявителя в форме сведений:
Приказ вводится в действие с 1 августа 2021 года.
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