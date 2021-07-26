Виновникам взрывов в Арыси вынесли приговор

26 июля 2021, 19:15
Фото: пресс-служба МО РК

В Военном суде Шымкентского гарнизона вынесли приговор 16 подсудимым по делу о взрывах в воинской части в Арыси, передает zakon.kz.

По делу о взрывах на скамье подсудимых оказались 16 человек. Из них 15 - военнослужащие, один - гражданское лицо. Потерпевшими признаны 1473 человека. Уголовное дело состояло из 550 томов.

Суд начался в июне 2020 года. В январе 2021 года сообщалось, что дело вернули на доследование в прокуратуру. И вот сегодня, 26 июля, суд вынес приговор.

12 подсудимых приговорили к срокам от 4 до 10 лет заключения, четверым дали условно от 4 до 7 лет.

За хищение бюджетных средств, выделенных на монтаж технических средств охраны, по статье 189 ч. 4 п. 2 УК РК к 7 и 10 годам лишения свободы осуждены руководство районной эксплуатационной части и командир воинской части. Им назначено дополнительное наказание - пожизненный запрет на право занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе.

Подсудимые и адвокаты просили оправдать обвиняемых и прекратить уголовное дело. Виновными признаны руководящие составы Министерства обороны республики и воинской части в халатном отношении к службе (статья 453 ч. 2 УК РК), а именно в непринятии мер по контролю за выполнением служебных обязанностей и нарушении правил обращения с боеприпасами (статья 462 ч. 3 УК РК). пресс-служба Военного суда Шымкентского гарнизона

Ввиду большого количества участников и необходимости соответствующего тому зала судебных заседаний суд рассматривал дело в режимном объекте - войсковой части, допуск граждан на территорию которого возможен лишь с разрешения ее командования.

Летом 2019 года в воинской части в Арыси начали взрываться боеприпасы. Серия взрывов длилась больше суток, население эвакуировали. В результате ЧС погибли три человека: двое военнослужащих и местный житель. 11 октября во время плановых работ по уничтожению собранных фрагментов боеприпасов на полигоне близ Арыси погиб начальник инженерной службы войсковой части.


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