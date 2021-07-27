В Алматы автомобиль потерял управление и перевернулся на крышу

В Алматы около 1.30 ночи по ул. Момышулы, не доезжая поворота на АвтоЦОН, произошло ДТП, сообщает zakon.kz.

Автомобиль Toyota Avensis двигался в северном направлении. По невыясненным обстоятельствам водитель потерял управление, в результате чего автомобиль с левого ряда пересек всю проезжую часть, ударился о бордюр и вылетел с дороги.

Затем автомобиль столкнулся с деревом, снес фонарный столб, еще одно дерево, опрокинулся на крышу и, скользя на ней, выкатился на тротуар.

В результате аварии пострадал пассажир авто, с тяжелой черепно-мозговой травмой его госпитализировали в ближайшую больницу.

Все обстоятельства ДТП выясняет дорожная полиция Алматы.