Мы пытаемся сдержать рост - Токаев о ценах на продовольствие

Рабочая поездка Президента Казахстана в Акмолинскую область началась с посещения предприятия, которое осуществляет сборку зерноуборочных комбайнов, сообщает zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев осмотрел цеха по сборке сельскохозяйственной техники и тракторов, - говорится в сообщении Акорды.

Глава государства отметил значимость выпускаемой продукции для целинных регионов Казахстана.

В принципе, сельхозмашиностроение - приоритетное направление для нас. Правительство должно заниматься вопросами сельского хозяйства. Видите, что происходит в мире. Цены на продовольствие выросли на 40%. Мы пытаемся сдержать рост цен, задача нелегкая, мы будем решать эти вопросы. Конечно же, Казахстан должен быть с развитым сельским хозяйством. Мы должны перейти практически полностью на самообеспечение продукцией сельского хозяйства. Сейчас мы работаем с крупными компаниями и инвесторами, - сказал Президент.

27 июля Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Кокшетау. В ходе поездки Президент ознакомится с работой производственных предприятий, а также деятельностью объектов здравоохранения и образования Акмолинской области.