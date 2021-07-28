Квартиры в здании паркинга продали жителям Нур-Султана

Жителей столицы заселили без всяких документов в здание, которое еще не ввели в эксплуатацию, передает zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Здесь должны были стоять автомобили согласно эскизному проекту, однако здесь живут люди. В ГАСК нам подтвердили, что в ПСД и в самом эскизном проекте наш блок записан как паркинг. Вы это можете увидеть по разнице уровня окон. Мы все сами делали перегородки, - рассказывает Акмарал Хусаинова.

Отопление и канализацию жильцы тоже провели за свой счет. Позже выяснилось, что здание строили как паркинг. Застройщик обещал хорошую планировку в жилом комплексе комфорт-класса, а в итоге за 58 кв. м мать троих детей отдала 12 млн тенге. В таких условиях уже три года живет еще 80 семей.

Мы не можем ни прописаться, ни в поликлинику обратиться. Если нет документов, то без определенного места жительства - просто бомжи, - рассказывает жительница дома Жанна Акпанбаева.

В двух соседних блоках нет системы вентиляции и пожарной безопасности. Асфальт не проложен. Лифты не могут запустить. При этом в доме живут пенсионеры и люди с ограниченными возможностями.

Лифты построили для галочки, нигде нет кнопок. Я видел, как они варили, все из старья варили. 40 лет мы копили с супругой, из-за детей переехали сюда, видите, как мы живем? - жалуется житель дома Тасемен Аубакиров.

На встречи с жителями бизнесмен не приходит. Офис пустует. На телефонные звонки изредка отвечают его представители. Предприимчивым застройщиком два года назад заинтересовались власти. Развернули проверку. Нарушения - налицо. Но ни одно из них не устранено в срок. Как следствие - штраф. Даже лицензию приостанавливали. Сейчас материалы в суде.

Открыта проверка по данному факту, что в ЖК не имеется благоустройства. Будет оказано содействие по вводу в эксплуатацию, а также с застройщиком будет согласовываться новый эскизный проект, в котором сейчас был возведен паркинг, как жилой и технические этажи, - говорит исполняющий обязанности руководителя Административно-правового отдела Управления контроля и качества городской среды Шапагат Таупыков.

В полиции начали расследование по ст. "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". 73 человека числятся потерпевшими по делу. Сейчас предприниматель на свободе. Но если его вину докажут, он может отправиться за решетку на 10 лет. Судьба остальных жильцов неизвестна, так как по закону жить в домах, не сданных в эксплуатацию, нельзя.