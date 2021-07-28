Все регионы Казахстана, кроме одного, остаются в ”красной” зоне

Все регионы Казахстана, кроме одного, находятся в "красной зоне" по распространению коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 28 июля 2021 года.

В "красной" зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Туркестанская область.