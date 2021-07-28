В последние дни июля ожидается жара в Казахстане 

Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 29-31 июля, сообщает zakon.kz.

Ожидается постепенное повышение температуры воздуха.

На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтов ожидаются дожди с грозами. 30-31 июля на востоке, 31 июля на юго-востоке - сильные дожди. Лишь на юго-западе и юге страны ожидается теплая погода без осадков, - сообщили в РГП "Казгидромет".

По всей территории республики прогнозируется повышение температуры воздуха: днем на западе, северо-западе - 25-41, севере и востоке - до 23-33, в центре - до 25-37 градусов.