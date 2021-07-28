Казахстанцы рассылают сообщение о "дезинфекции с самолетов"

В социальных сетях казахстанцы активно рассылают сообщение о том, что в стране с 28 июля по 4 августа прогнозируется вспышка COVID-19, сообщает zakon.kz.

Как утверждает автор, в связи с этим над городами будут проводить дезинфекцию с самолетов.

Эту информацию опровергли в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля.

Эта информация не соответствует действительности. Распылять дезинфицирующие вещества с авиатранспорта также не планируется, - сообщил Stopfake.kz официальный представитель ведомства Ержан Байтанаев.

На сегодняшний день в стране выявлено 542 703 заболевших КВИ. Из них 6797 случаев зарегистрированы 26 июля 2021 года.