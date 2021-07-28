Когда из Ashyq уберут "синий" статус, рассказали в Минздраве

"Синий" статус из Ashyq могут убрать, но только после того, как большинство казахстанцев вакцинируется. Об этом сообщила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент zakon.kz.

На брифинге в СЦК Есмагамбетова подтвердила, что сегодня действительно предусмотрен "синий" статус для тех, у кого нет положительного ПЦР-теста и они не являются контактными.

Они могут свободно посещать систему Ashyq. Сейчас мы вводим в систему "зеленый" статус. Будут включаться вакцинированные не только двумя компонентами, но и одним компонентом. Это, в свою очередь, стимулирует вопросы вакцинации граждан, а также уменьшает количество лиц, которые находятся сегодня в "синем" статусе, - сказала Есмагамбетова.

При этом, на ее взгляд, говорить об исключении "синего" статуса из Ashyq пока рано.

Наверное, сейчас говорить о том, чтобы полностью исключить "синий" статус из Ashyq, - преждевременная мера, потому что вакцинированных одним компонентом - 5 млн, а значит, остальные 8 млн находятся в "синем" статусе, минимальное количество - в "красном" и контактные (в "желтом"). Поэтому пока мы об этом не говорим, но с ростом количества вакцинированных, я полагаю, мы будем рассматривать возможность исключения "синего" статуса вообще из системы Ashyq, - пояснила глава комитета.

Оксана Скибан, Нур-Султан