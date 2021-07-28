Сагинтаев: Заболеть и заразиться - это разные вещи

По словам акима города Алматы, единственный способ вернуться к нормальной жизни - это вакцинация, сообщает zakon.kz.

В прямом эфире программы Akimat Live на ТК "Алматы" он констатировал, что ежедневно вынужден повторять это.

Также Бакытжан Сагинтаев прокомментировал ходящие по городу разговоры о том, что люди все равно заболевают после укола.

Если кто-то и заболевает после вакцинации, то только в легкой форме. И болезнь протекает легко. аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев

Он рассказал, что у него была полуторачасовая беседа по видеоконференцсвязи с директором НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александром Гинцбургом.

Я спросил его: "Может ли провакцинированный человек заболеть?" Он посмеялся и ответил, что нет - не может. Может заразиться. Это разные вещи. Заболеть - это поражение органов, оказаться в больнице или реанимации, если ситуация усложнится. А у зараженного это пройдет в легкой форме. Нам говорят: я знаю такого-то, он заболел после вакцинации. Но надо смотреть - в какой период он заболел? Выработались ли у него антитела? аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев

По словам главы Алматы, у него самого антитела появились через месяц после укола.

И если бы я в это время где-то ходил, то мог бы и заболеть. Но я понимал, что пока антитела не выработались, я еще не защищен. Они не появляются моментально после укола. аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев

Он также напомнил, что эффективность вакцины "Спутник V" - 95 процентов. И кто-то может в эти 5 процентов попасть. Но это некритичный показатель. И если алматинцы хотят вернутся к нормальной жизни, необходимо вакцинироваться.