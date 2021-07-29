Концепцию обучения в течение всей жизни утвердили в Казахстане

Правительство Казахстана своим постановлением от 8 июля 2021 года утвердило Концепцию обучения в течение всей жизни (непрерывное образование), сообщает zakon.kz.

Концепция определяет цели, задачи, основные подходы эффективного изменения структуры и содержания всех уровней и всех форм образования для оптимального обеспечения обучения в течение всей жизни.

Как отмечается, Концепция основывается на рекомендациях, предоставленных в:

повестке дня в области Устойчивого Развития на период до 2030 года (Цель 4. Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех);

докладе "Стратегия развития навыков в Казахстане - 2020" Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР);

данных исследования Международной программы ОЭСР по оценке компетенции взрослых (PIIAC);

Коммюнике конференции европейских министров, ответственных за высшее образование "Болонский процесс - 2020. Европейское пространство высшего образования в новом десятилетии";

технической записке Института обучения в течение всей жизни ЮНЕСКО "Обучение в течение всей жизни. Политики и стратегии";

декларации Всемирного образовательного форума ЮНЕСКО в Инчхоне.

Цель Концепции - создание системы непрерывного образования, обеспечивающей охват населения страны формальным, неформальным и информальным обучением для повышения его конкурентоспособности и базовых компетенций до уровня стран ОЭСР.

Основными принципами Концепции являются:

свободный выбор индивидуальной траектории обучения и получение навыков и компетенции через непрерывное образование; согласованность и дополняемость всех форм получения формального, неформального и информального образования в соответствии с потребностями личности; мобильность трудовых ресурсов - возможность смены профиля деятельности и параллельного получения профессионального образования по различным направлениям; взаимодействие между различными институтами - государством, организациями образования, бизнесом и гражданами по обеспечению системы обучения в течение всей жизни; равная ценность результатов обучения вне зависимости от вида образовательных программ в рамках формального, неформального и информального образования.

Основные подходы ее реализации включают в себя:

развитие системы непрерывного образования, включая механизмы признания результатов формального и неформального обучения;

формирование модели сертификации, регламентирующей порядок признания квалификации, и навыка на основе опыта, образования, демонстрируемых знаний и навыков;

обеспечение охвата населения неформальным образованием;

повышение цифровых компетенций граждан;

институционализацию непрерывного образования.

Реализация Концепции позволит обеспечить преемственность различных уровней образования, интеграцию формального, неформального и информального образования, расширить доступ к профессии посредством гибких инструментов признания результатов обучения и квалификаций, повысить трудовую мобильность населения, - говорится в документе.

На данный момент в Казахстане разработаны и используются требования к присвоению и подтверждению квалификаций на отдельные профессии.

Государственными органами определяются занятие или вид деятельности, осуществление которых возможно только при наличии документа, подтверждающего квалификацию.

Наряду с этим Национальная палата предпринимателей РК "Атамекен" осуществляет независимую сертификацию квалификации специалистов технического и профессионального образования.

Кроме того, ведет реестр центров сертификации специалистов.

То есть сертификация и подтверждение квалификации специалистов проводятся разными способами для регулируемых и нерегулируемых видов деятельности, - указывается в документе.

Также говорится, что профессиональный персонал - залог успешной деятельности организации. Поэтому поддержание соответствия профессионального уровня работников динамично повышающимся квалификационным требованиям становится одной из задач работодателя.

В Казахстане сложился сектор негосударственных провайдеров неформального образования. Согласно данным исследования ЮНЕСКО (2018) сектор неформального образования заполняется большим количеством негосударственных провайдеров, включая частный бизнес, неправительственные организации, молодежные структуры, профсоюзы. Все они предлагают взрослому населению страны различные семинары, курсы, переподготовку, обучение на рабочем месте, индивидуальные консультации.

Между тем, согласно исследованию Всемирного банка, Казахстан имеет относительно низкий уровень участия в неформальном обучении, предоставляемом предприятиями. Только 21,8% предприятий предлагали обучение в 2019 году по сравнению со средним показателем 29% в странах ОЭСР. Так, в частном секторе принимали участие в дополнительном образовании 14,7%, а в государственном секторе - 32,2% работающих.

Однако в отличие от стран ОЭСР в Казахстане женщины (19,3%) более склонны участвовать в обучении взрослых, чем мужчины (14,3%).

Также данные показывают, что охват высшим образованием не является гарантией высокого уровня навыков.

Исследование PIAAC показало, что несмотря на относительно высокий охват высшим образованием, молодое поколение Казахстана набрало значительно меньше баллов, чем аналогичное поколение в странах ОЭСР. В среднем в странах ОЭСР население с высшим образованием в возрасте 25-34 лет набирает 277 баллов по читательской грамотности, тогда как в Казахстане данный показатель составляет 249 баллов.

Более того, исследование PIAAC-2018 показало, что лишь 1/5 часть населения в возрасте 16-34 лет РК обладает высоким уровнем цифровых навыков.

Полностью посмотреть документ можно здесь.