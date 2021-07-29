Концепцию обучения в течение всей жизни утвердили в Казахстане

Правительство Казахстана своим постановлением от 8 июля 2021 года утвердило Концепцию обучения в течение всей жизни (непрерывное образование), сообщает zakon.kz.
Концепция определяет цели, задачи, основные подходы эффективного изменения структуры и содержания всех уровней и всех форм образования для оптимального обеспечения обучения в течение всей жизни.
Как отмечается, Концепция основывается на рекомендациях, предоставленных в:
Цель Концепции - создание системы непрерывного образования, обеспечивающей охват населения страны формальным, неформальным и информальным обучением для повышения его конкурентоспособности и базовых компетенций до уровня стран ОЭСР.
Основными принципами Концепции являются:
Основные подходы ее реализации включают в себя:
Реализация Концепции позволит обеспечить преемственность различных уровней образования, интеграцию формального, неформального и информального образования, расширить доступ к профессии посредством гибких инструментов признания результатов обучения и квалификаций, повысить трудовую мобильность населения, - говорится в документе.
На данный момент в Казахстане разработаны и используются требования к присвоению и подтверждению квалификаций на отдельные профессии.
Государственными органами определяются занятие или вид деятельности, осуществление которых возможно только при наличии документа, подтверждающего квалификацию.
Наряду с этим Национальная палата предпринимателей РК "Атамекен" осуществляет независимую сертификацию квалификации специалистов технического и профессионального образования.
Кроме того, ведет реестр центров сертификации специалистов.
То есть сертификация и подтверждение квалификации специалистов проводятся разными способами для регулируемых и нерегулируемых видов деятельности, - указывается в документе.
Также говорится, что профессиональный персонал - залог успешной деятельности организации. Поэтому поддержание соответствия профессионального уровня работников динамично повышающимся квалификационным требованиям становится одной из задач работодателя.
В Казахстане сложился сектор негосударственных провайдеров неформального образования. Согласно данным исследования ЮНЕСКО (2018) сектор неформального образования заполняется большим количеством негосударственных провайдеров, включая частный бизнес, неправительственные организации, молодежные структуры, профсоюзы. Все они предлагают взрослому населению страны различные семинары, курсы, переподготовку, обучение на рабочем месте, индивидуальные консультации.
Между тем, согласно исследованию Всемирного банка, Казахстан имеет относительно низкий уровень участия в неформальном обучении, предоставляемом предприятиями. Только 21,8% предприятий предлагали обучение в 2019 году по сравнению со средним показателем 29% в странах ОЭСР. Так, в частном секторе принимали участие в дополнительном образовании 14,7%, а в государственном секторе - 32,2% работающих.
Однако в отличие от стран ОЭСР в Казахстане женщины (19,3%) более склонны участвовать в обучении взрослых, чем мужчины (14,3%).
Также данные показывают, что охват высшим образованием не является гарантией высокого уровня навыков.
Исследование PIAAC показало, что несмотря на относительно высокий охват высшим образованием, молодое поколение Казахстана набрало значительно меньше баллов, чем аналогичное поколение в странах ОЭСР. В среднем в странах ОЭСР население с высшим образованием в возрасте 25-34 лет набирает 277 баллов по читательской грамотности, тогда как в Казахстане данный показатель составляет 249 баллов.
Более того, исследование PIAAC-2018 показало, что лишь 1/5 часть населения в возрасте 16-34 лет РК обладает высоким уровнем цифровых навыков.
Полностью посмотреть документ можно здесь.
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