Правила таможенного досмотра изменили в Казахстане

Приказом и.о. министра финансов РК от 23 июля 2021 года внесены изменения в Правила проведения таможенных досмотра и осмотра, сообщает zakon.kz.

Согласно правилам, формы актов таможенного досмотра (осмотра) установлены решением комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 года.

Как отмечается, при выборе объектов и форм таможенного контроля используется автоматизированная система управления рисками.

Решение о проведении таможенного досмотра принимается руководителем структурного подразделения, уполномоченного на проведение таможенного досмотра, либо органа государственных доходов (в случае их отсутствия замещающим лицом), на основании служебной записки уполномоченного должностного лица, за исключением случаев, когда основанием для проведения таможенного досмотра являются сработавшие профили риска автоматизированной системы управления рисками, либо по результатам проведения таможенного контроля с использованием инспекционно-досмотрового комплекса (ИДК) таможенным органом отправления на лицевой стороне распечатанного рентген-снимка проставлен штамп "Контроль ИДК, под подозрением", или в информационные системы органов государственных доходов внесены сведения, указывающие на необходимость проведения таможенного досмотра.

Основанием для проведения таможенного досмотра является:

При проведении таможенного досмотра:

сработавшие профили риска автоматизированной системы управления рисками, предусматривающие проведение таможенного досмотра;

наличие штампа "Контроль ИДК, под подозрением" на лицевой стороне распечатанного рентген-снимка, или сведений в информационной системе органов государственных доходов о необходимости проведения таможенного досмотра, проставленных по результатам проведения таможенного контроля с использованием ИДК таможенным органом отправления;

наличие информации о потенциальном риске (ориентировке) от правоохранительных и специальных государственных органов ЕАЭС или зарубежных стран, с которыми имеются международные соглашения об обмене информацией в таможенных целях, РК;

необходимость идентификации товаров при таможенной очистке в соответствии с условиями заявленной таможенной процедуры, предусмотренными законодательством ЕАЭС и Республики Казахстан, за исключением таможенных процедур "Свободная таможенная зона" и "Свободный склад";

наличие признаков несоблюдения требований таможенного законодательства ЕАЭС и РК, ставших известными уполномоченному должностному лицу при применении иных форм таможенного контроля, предусмотренных Кодексом.

При проведении таможенного осмотра: сработавшие профили риска автоматизированной системы управления рисками, предусматривающие проведение таможенного осмотра.

В случае участия в производстве таможенного досмотра сотрудников службы экономических расследований, руководитель структурного подразделения уполномоченного на его проведение, либо органа государственных доходов (в случае их отсутствия замещающее лицо), принявший решение о проведении таможенного досмотра (осмотра), письменно уведомляется о таком участии до начала таможенного досмотра.

При этом допускается участие в проведении таможенного досмотра должностных лиц иных государственных органов, в том числе по письменному запросу органов государственных доходов.

Приказ вводится в действие с 7 августа 2021 года.