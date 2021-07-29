Почти 50% костанайцев провакцинировано первым компонентом

В Костанайской области провакцинировано 239 028 человек первым компонентом, охват населения области вакцинацией составляет 47,3%.

В вакцинации населения задействована 31 медицинская организация в том числе 5 частных, с функционированием кабинетов для первичной и вторичной этапов вакцинации.

Вакцинация проводится 181 стационарными и передвижными прививочными пунктами, - сообщила заместитель руководителя управления здравоохранения Анжела Бексултанова.

В проведении вакцинации задействовано 426 медицинских работников, прошедших соответствующее обучение.

Для обеспечения хранения вакцины медицинскими организациями имеется 104 единицы морозильного оборудования, с одновременным хранением порядка 173 тыс.доз.

Также, имеются 817 термоконтейнеров объемом от 2 до 50 литров, а также рефрижераторы для обеспечения холодовой цепи при транспортировке вакцины по регионам.

На сегодня в область доставлено 279 500 доз первого компонента и 194 415 доз второго компонента вакцины.

Справочно: 229 тыс. доз первого компонента и 132,7 тыс. доз второго компонента вакцины Спутник V, а также 8 тыс. доз вакцины QazVac (на 4 тыс. чел.) и 65 тыс. доз "Hayat-Vax" (на 32,5 тыс. чел.), 28 тыс. доз CoronaVac (на 14 тыс. чел.).

С начала пандемии в Костанайской области зарегистрировано более 20 тысячи случаев COVID-19.

Для противодействия инфекции в области развернуто 2 207 коек, включая 1 907 инфекционных коек, 300 карантинных коек.

Имеется запас СИЗ и основных медикаментов по 85 наименованиям (антикоагулянтов, антибиотиков, глюкокортикостероидов), входящим в протокол лечения COVID-19, что достаточно для обеспечения медицинских организаций на 2 месяца.