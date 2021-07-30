Август в Казахстане начнется с жары

Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 31 июля - 2 августа, сообщает zakon.kz.

С началом августа на западную половину страны начнут поступать теплые и сухие воздушные массы из районов Ирана. Они установят погоду без осадков и обусловят повышение температуры воздуха до 33-38, местами - до 43 градусов.

Однако остальная территория республики будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов - здесь идут дожди. 31 июля на юго-востоке сильные дожди с грозами, возможно выпадение града, - сообщили в РГП "Казгидромет".

Местами по стране усилится ветер 15-20 м/с, на юге и юго-востоке порывы 25 м/с, с пыльными бурями. Ожидается повышение температуры воздуха днем на севере, в центре и на востоке до 27-36 градусов, на юге основной фон сохранится 35-40 градусов.