Пожары в Турции дошли до курортных городов - есть жертвы

В Турции продолжают гореть леса. Пожары дошли до курортных городов. Анталья в дыму, в Мармарисе и Бодруме туристов эвакуируют морем, на катерах и лодках, сообщает zakon.kz.

Власти Турции назвали пожары национальным бедствием. Полыхают сразу семь провинций - в основном, популярные у туристов места отдыха, передает vesti.ru. По данным местного управления по чрезвычайным ситуациям, стихия унесла жизни не менее четырех человек, более 180 пострадали. Президент Турции заявил, что мобилизованы все возможности для ликвидации огня. Помощь Анкаре предлагают другие страны. В тушении участвует российская авиация, власти Греции готовы помочь в ликвидации пожаров.

В нескольких местах курортной зоны Бодрума также возникли очаги лесного пожара. Огонь подошел к отелям, в которых находятся около пяти тысяч человек. Пламя угрожало гостинице "Титаник Делюкс". Его постояльцев перевели в соседние отели. Некоторые туристы и персонал решили покинуть "Титаник".

По данным турецкой прессы, эвакуацию части отелей объявили в Мармарисе. Людей, как правило, вывозят по воде, так как многие дороги охвачены огнем.

Казахстанец, работающий в Анталье, стал очевидцем стихийного бедствия.

В Манавгате тушить огонь помешал сильный ветер. Власти сообщают, что в большинстве районов пожар взят под контроль, но очаги возгорания имеются до сих пор.

Туристы сообщают о едком запахе гари в отелях, жалуются на пепел по всей территории отелей. Пляжи затянуты плотным дымом.

На курорте Сиде из-за густого дыма еле видно Солнце. Лесные пожары поменяли программу отдыха всех туристов, экскурсии в пожароопасные районы отменены. Многие решились на эвакуацию.

На помощь пришли и российские самолеты Бе-200, они сбрасывают воду на пылающие лесные массивы. В причинах пожара еще предстоит разобраться. В Турции сейчас плюс 40, что даже для этой страны аномальная жара. Но не исключен и человеческий фактор. Как пишут местные СМИ, по подозрению в поджоге задержаны пять человек. Наказать виновных пообещали на самом высоком уровне - в администрации президента.