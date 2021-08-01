Одной вакцинацией пандемию не остановить - ученые

1 августа 2021, 20:38
Фото: zakon.kz/Михеев

Пандемию коронавируса не удастся остановить только вакцинацией населения, считают американские ученые, сообщает zakon.kz.

К такому выводу пришли авторы статьи, опубликованной в научном журнале Nature Scientific Reports.

По расчетам исследователей, чтобы предотвратить такой вариант, есть только один выход - поддержание социального дистанцирования, маски и ограничения поездок. В противном случае в популяции могут возникнуть и закрепиться такие штаммы, которые сделают существующие вакцины бесполезными.

Как ни странно, если ослабление немедикаментозных методов приходилось на время, когда большинство населения уже было вакцинировано, вероятность появления устойчивого штамма значительно увеличивалась, - добавляют исследователи

Кроме того, они предупредили, что в случае пренебрежения профилактическими мерами в период массовой вакцинации значительно возрастает риск появления устойчивого штамма COVID-19.


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