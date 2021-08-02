Как защитить права на объекты интеллектуальной собственности при импорте и экспорте товаров

О защите прав на объекты интеллектуальной собственности таможенными органами Республики Казахстан при импорте и экспорте товаров рассказывает в рубрике "Ваш ДГД" руководитель Управления таможенного администрирования ДГД по г. Алматы Кайрат Бокишев, сообщает zakon.kz.

В 1999 году в закон о таможенном деле в статью 218-1-5 были внесены дополнения и изменения по закреплению права таможенных органов по приостановлению и задержанию товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности (ОИС).

Данное положение также нашло свое отражение в Таможенном кодексе Таможенного союза, который был образован в 2010 году в Беларуси, Казахстане и России.

- С 1 января 2018 года вступил в силу новый кодекс о таможенном регулировании в Республике Казахстан, который также определяет основные меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, - говорит руководитель Управления таможенного администрирования ДГД по г. Алматы Кайрат Бокишев. - Данным кодексом было определено, что уполномоченным органом по защите прав на объекты интеллектуальной собственности является Комитет государственных доходов, который ведет реестр правообладателей и интеллектуальной собственности и обеспечивает его опубликование в различных интернет-ресурсах и веб-портале.

На сегодняшний день в реестр объектов интеллектуальной собственности включены 477 товарных знаков по 7865 наименованиям товаров.

Для включения в реестры ОИС требуются основные документы, подтверждающие наличие и принадлежность права интеллектуальной собственности с подробным описанием оригинальных товаров и признаков, содержащих ОСИ.

При этом также требуется обязательство о возмещении имущественного вреда в результате возможных судебных разбирательств, приостановлении либо уничтожении контрафактных товаров.

Также в обеспечение данного обязательства заключается договор страхования, ответственность заявителя.

При обнаружении признаков контрафактности товаров таможенными органами производится приостановление выпуска таких товаров сроком на 10 дней. Данный срок может быть по заявлению правообладателя либо по судебному решению продлен дополнительно еще на 10 рабочих дней.

Таможенный орган незамедлительно в течение одного рабочего дня направляет соответствующее уведомление как правообладателю, так и декларанту либо импортеру таких товаров.

- При возбуждении дела по гражданскому иску правообладателя производится судебное разбирательство, по которому принимается решение о привлечении к административной либо к уголовной ответственности импортеров либо декларанта, - отметил спикер. - Соответственно, суд может признать данный товар контрафактным, и в дальнейшем он может быть либо уничтожен, либо запрещен к ввозу.

Заявление о приостановлении может быть отменено правообладателем при отсутствии признаков контрафактности либо по решению суда. И, соответственно, срок приостановления выпуска таких товаров отменяется по вынесению такого решения.

При обнаружении контрафактности товаров, содержащих ОИС, но не внесенных в реестр прав обладателей интеллектуальной собственности, данные процедуры производятся по системе ex-officio. Отличие данной процедуры в том, что в этом случае приостановление производится только на три рабочих дня, которые даются импортеру либо декларанту для подтверждения легальности законности ввоза таких товаров. Также незамедлительно об этом извещаются как импортер, так и правообладатель.

По решению судебных органов, опять же, могут быть приняты решения об административной или уголовной ответственности.

В Департаменте по городу Алматы данная работа постоянно находится на контроле, и в результате этой работы в 2020 году был приостановлен выпуск товаров, содержащих ОИС по 331 товарному знаку, охватывающему 896 позиций.

За пять месяцев 2021 года были приостановлены объекты интеллектуальной собственности по 41 товару со 115 позициями.

Выявлены три административных правонарушения и импортеры привлечены к административной ответственности на сумму 3,5 миллиона тенге.

Также Департаментом госдоходов по г. Алматы проводится постоянная работа с импортерами, обладателями прав на объекты интеллектуальной собственности по улучшению мер контроля при ввозе и вывозе товаров, содержащих ОИС, и прорабатываются вопросы дальнейшей оптимизации такого контроля.