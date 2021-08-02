Санврач объяснила, почему Алматы попал в "темно-красную" зону

Критерием для попадания Алматы в "темно-красную" зону стала заполняемость коек, передает zakon.kz.

По словам руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Асель Калыковой, согласно постановлению главного госсанврача, единственным установленным критерием перехода в эту зону является процент занятости коек в инфекционных стационарах.

Речь идет именно о тех койках, которые выделены для лечения больных коронавирусом. Алматы вошел в "темно-красную" зону в качестве упреждающей меры. Как вы знаете, ежесуточная регистрация заражения среди населения составляет 1200-1500 случаев, - рассказала она в ходе брифинга.

На сегодняшний день заполняемость инфекционных коек в Алматы составляет 65,6%.