Что делать, если потеряли водительское удостоверение или техпаспорт

Нередко происходят такие ситуации, когда мы становимся жертвами кражи кошельков, либо по причине собственной невнимательности забываем сумки с документами, к примеру, в общественном транспорте или магазине. Что делать в таких случаях, рассказали в ДП Восточно-Казахстанской области, передает zakon.kz.

Для восстановления водительского удостоверения по причине его утери необходимо обратиться в ближайший филиал НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" и предоставить:

документ, удостоверяющий личность;

документ, подтверждающий оплату государственной пошлины (1,25 МРП - 3646,25 тенге);

медицинскую справку и ее копию по форме 073/у (предоставляется только в случае, если срок водительского удостоверения истек).

Новое водительское удостоверение выдается в этот же день, без сдачи экзаменов на знание ПДД.

Найденные водительские удостоверения, вместо которых владельцам выданы другие водительские удостоверения, с момента выдачи новых водительских удостоверений утрачивают свою юридическую силу и подлежат сдаче в полицию для их последующего уничтожения.

Если же водитель утерял техпаспорт на автомобиль, то для его восстановления необходимо обратиться также в ближайший филиал госкорпорации "Правительство для граждан" и предоставить следующие документы:

документ, удостоверяющий личность;

документ, подтверждающий оплату государственной пошлины:

• за выдачу техпаспорта (1,25 МРП - 3646,25 тенге);

• за выдачу госномера (2,8 МРП - 8167,6 тенге) в случае его несоответствия требованиям ГОСТа, либо по желанию владельца;

• за выдачу техпаспорта (1,25 МРП - 3646,25 тенге); • за выдачу госномера (2,8 МРП - 8167,6 тенге) в случае его несоответствия требованиям ГОСТа, либо по желанию владельца; документ, подтверждающий оплату государственного сбора за регистрацию автомашины (0,25 МРП - 729,25 тенге).

Новое свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт) выдается в этот же день.

С момента выдачи нового техпаспорта старые документы (в случае их обнаружения) утрачивают свою юридическую силу и подлежат сдаче в полицию для их последующего уничтожения.