Что делать, если потеряли водительское удостоверение или техпаспорт

Нередко происходят такие ситуации, когда мы становимся жертвами кражи кошельков, либо по причине собственной невнимательности забываем сумки с документами, к примеру, в общественном транспорте или магазине. Что делать в таких случаях, рассказали в ДП Восточно-Казахстанской области, передает zakon.kz.
Для восстановления водительского удостоверения по причине его утери необходимо обратиться в ближайший филиал НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" и предоставить:
Новое водительское удостоверение выдается в этот же день, без сдачи экзаменов на знание ПДД.
Найденные водительские удостоверения, вместо которых владельцам выданы другие водительские удостоверения, с момента выдачи новых водительских удостоверений утрачивают свою юридическую силу и подлежат сдаче в полицию для их последующего уничтожения.
Если же водитель утерял техпаспорт на автомобиль, то для его восстановления необходимо обратиться также в ближайший филиал госкорпорации "Правительство для граждан" и предоставить следующие документы:
Новое свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт) выдается в этот же день.
С момента выдачи нового техпаспорта старые документы (в случае их обнаружения) утрачивают свою юридическую силу и подлежат сдаче в полицию для их последующего уничтожения.
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