Трехлетняя девочка погибла под колесами машины в Талгаре

3 августа 2021, 14:02
Фото: pixabay.com

В Талгаре трехлетняя девочка погибла под колесами машины, сообщает zakon.kz.

24-летний водитель автомашины Mercedes-Benz Sprinter, следуя по ул. Кашгари в западном направлении, заехал во двор дома и допустил наезд на малолетнюю девочку 2018 года рождения, - сообщили в ДП Алматинской области.

Оказавшийся рядом с местом происшествия участковый, узнав причину столпотворения, незамедлительно доставил пострадавшую с ее отцом в больницу.

В результате ДТП девочка от полученных травм скончалась в больнице. По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 345 ч. 3 УК РК. Назначены экспертизы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от KRIS_P_TALGAR (@kris_p_talgar)


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в

Популярное

все топ новости
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?