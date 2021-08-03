Сухая и жаркая погода ожидается в Казахстане 4 августа

Казахстанские синоптики предоставили прогноз погоды на 4 августа, сообщает zakon.kz.

Отрог антициклона и теплые воздушные массы с районов Ирана продолжает влиять на погоду большей части республики, где сохранится сухая и жаркая погода. Лишь на севере, востоке и в горных районах южной части страны местами пройдут дожди с грозами. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге - с пыльной бурей. РГП "Казгидромет"

В Туркестанской, днем в Жамбылской, Кызылординской областях ожидается местами усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей, в Жамбылской области днем в горных районах - гроза и град.

В Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с.

В Карагандинской, Западно-Казахстанской областях местами усилится ветер 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидается ночью и утром местами туман, гроза, днем местами усиление ветра 15-20 м/с. В Костанайской области местами ожидается сухая гроза.

Согласно прогнозу, днем в Атырауской, местами в Мангистауской, на юге Западно-Казахстанской, Актюбинской областях сохранится очень сильная жара; днем на большей части Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Костанайской, местами в Карагандинской области сохранится сильная жара.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Атырауской, Жамбылской, Актюбинской, местами в Карагандинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, на юге Восточно-Казахстанской, в отдельных районах Акмолинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. РГП "Казгидромет"