Какие штрафы грозят работодателям за невакцинированных сотрудников

3 августа 2021, 16:42
Фото: zakon.kz / Павел Михеев

Какие штрафы грозят работодателям за допуск к работе сотрудников, не получивших прививку от коронавируса. Об этом рассказал официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Ержан Байтанаев, сообщает zakon.kz.

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По его словам, руководителям, которые, не подчиняясь постановлению главного государственного санитарного врача РК, допустили к работе невакцинированных, либо не прошедших ПЦР-тестирование (каждые семь дней) сотрудников, грозит штраф.

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Наказание предусмотрено согласно ст. 462, либо ст. 425 КоАП РК.


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