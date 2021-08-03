Соцпроект для детей с особыми потребностями реализуют в Акмолинской области

В рамках 30-летия Независимости страны в Коргалжынском районе запущен социальный проект "Юный орнитолог" для детей и молодежи с особыми потребностями. Проект реализуется Коргалжынской экологической обсерваторией в рамках гранта Фонда Нурсултана Назарбаева в партнерстве с акиматом Коргалжынского района, сообщает управление внутренней политики.

Как отметили в пресс-службе акимата района, целями реализации проекта является предоставление равных возможностей детям и молодежи с особыми потребностями, адаптация передовых образовательных про­грамм по экологическому образованию для данной категории детей, создание площадки для качественного досуга и расширения кругозора детей, привлечение внимания общественности к пробле­мам социализации детей с ограниченными возможностями.

Участники проекта - дети и молодежь с особыми образовательными потребностями в возрасте 10-18 лет.

В рамках проекта в конце июле орнитологический центр и Коргалжынский заповедник посетили 60 детей из района и города Нур-Султан с сопровождающими, для которых организована насыщенная трехдневная обучающая программа. Все мероприятия проведены с соблюдением санитарных норм, участники были допущены по результатам ПЦР-тестирования.

Автором данного социального проекта является руководитель Коргалжынской экологической обсерватории Куралай Туспекова.

Коргалжынской эколо­гической обсерваторией разработана и два года успешно реализуется програм­ма наблюдения за птицами для детей и молодежи, которая получила высокую оценку со стороны орнитологов-профессионалов и экоактивистов. Данная программа адаптирована для обучения детей с нарушением слуха и зрения, а первый уровень сложности позволяет использовать программу для обучения детей с ментальными нарушениями. В ходе пребывания, ребята под руководством опытных педагогов прошли теоретический курс, изучили азы орнитологии, энергосбережения, природоведения, освоили практический курс наблюдения за птицами в есте­ственной среде обитания, изучили птиц посредством театральных компетенций, - рассказала Куралай Туспекова.

Также как добавила руководитель эколо­гической обсерватории, в целом в рамках проекта планируется охватить порядка 100 детей, в том числе из других регионов страны.

По итогам проекта все участники будут включены в специально созданные чаты в мессенджерах "Telegram" и "WhatsApp", где смогут пообщаться и ознакомиться с адаптированным учебным материалом и ново­стями по изучаемой сфере.