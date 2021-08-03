Отравленной водой пугают казахстанцев

В соцсетях казахстанцы активно распространяют информацию о том, что питьевая вода, включая бутилированную, отравлена, сообщает zakon.kz.

Как отмечает Stopfake.kz, автор аудиосообщения утверждает, что секретную информацию о ядах в воде она узнала от знакомого вирусолога. Кроме того, в больницах уже заготовлены дополнительные места и даже боксы для детей, которые пострадают от отравления.

Это фейковое сообщение. Вопрос обеспечения населения безопасной питьевой водой находится на особом постоянном контроле Комитета и его территориальных подразделений, - заявили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля.

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