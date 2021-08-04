В Атырау двое рабочих упали в шахту лифта с 15 этажа

В Атырау рабочие упали в шахту лифта, передает zakon.kz.

Двое работников ТОО "Лифт Инвест" проводили демонтажные работы в гостиничном комплексе и упали в шахту лифта с 15 этажа.

В результате трагедии 40-летний мужчина скончался на месте, второй пострадавший с различными телесными повреждениями доставлен в областную больницу. Пациент находится в тяжелом состоянии в отделении реанимации. Получил травматический шок, множественные переломы и сочетанные травмы. В настоящее время готовится к операции. После операции будет находиться под наблюдением врачей в реанимационном отделении, - сообщили "Мой ГОРОД" в облздраве.

По данному факту начато досудебное расследование.