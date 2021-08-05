США включили Казахстан в список стран с высоким риском заражения COVID-19

Казахстан вошел в список стран с очень высоким риском заражения COVID-19, составленный центром по контролю и профилактике заболеваний США, сообщает zakon.kz.

Избегайте путешествий по этим направлениям. Если вам необходимо поехать в эти места, убедитесь, что вы полностью вакцинированы перед поездкой. Центр по контролю и профилактике заболеваний США

Список состоит из 70 стран. Кроме Казахстана, в него вошли Грузия, Греция, Индонезия, Иран, Ирак, Кыргызстан, Малайзия, Мальдивы, Монголия, Оман, Саудовская Аравия, Испания, Объединенные Арабские Эмираты, а также Великобритания.

Основная информация для путешественников в Казахстан

Избегайте поездок в Казахстан. Если вам необходимо поехать в Казахстан, убедитесь, что вы полностью вакцинированы перед поездкой. В связи с текущей ситуацией в Казахстане даже полностью вакцинированные путешественники могут подвергаться риску заражения и распространения вариантов COVID-19. Центр по контролю и профилактике заболеваний США

Также в американском центре напомнили, что путешественники должны следовать рекомендациям или требованиям в Казахстане, в том числе носить маску и соблюдать социальную дистанцию.