Рассылку о распылении над Мангистау коронавируса назвали фейком

Распространившуюся в мессенджерах информацию о распылении инфекции опровергло Управление здравоохранения Мангистауской области, передает zakon.kz.

Как сообщает lada.kz, жители Актау активно пересылают друг другу аудиозапись разговора неизвестных женщин, рассуждающих о том, что 6-8 августа над регионом якобы будут "распылять коронавирусную инфекцию" и это приведет к поступлению в областной перинатальный центр "Мать и дитя" зараженных беременных женщин и детей.

Пресс-служба Управления здравоохранения области опровергла эту информацию.

Согласно приказу Управления здравоохранения Мангистауской области от 29 июля текущего года, в областном перинатальном центре "Мать и дитя" развернуто 85 инфекционных коек для беременных и рожениц. Из них 12 коек реанимационных и пять коек палаты интенсивного наблюдения. На сегодняшний день состоят 69 пациенток. Ежедневно выписываются от 12 до 16 пациентов и столько же поступают. В регионе эпидемиологическая ситуация все еще остается нестабильной. Количество поступающих и выписывающихся - на одном уровне. Мы призываем граждан не поддаваться панике. Со стороны Управления здравоохранения региона распоряжения о необходимости дополнительно освобождать отделения не было. Призываем всех верить достоверной и официальной информации, - говорится в официальном сообщении.

Личность женщин устанавливается.

Центр общественных коммуникаций обратился к жителям с просьбой не поддаваться недостоверным информационным выбросам в социальных сетях и доверять только официальным источникам.

Напоминаем, что за распространение заведомо ложной информации лица могут быть привлечены к уголовной ответственности в соответствии со статьей 274 Уголовного кодекса Республики Казахстан, - добавили представители центра.