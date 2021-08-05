Изменились правила выдачи и хранения гражданского и служебного оружия

Приказом и.о. министра внутренних дел РК от 28 июля 2021 года внесены изменения в Правила оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему, сообщает zakon.kz.

Так, говорится, что допуск к оружию оформляется не реже одного раза в пять лет руководителем предприятия-изготовителя в произвольной форме после представления оформляемым лицом справок об отсутствии судимости, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к владению оружием, а также справок о прохождении программы подготовки владельцев и пользователей гражданского и служебного оружия на знание правил безопасного обращения с гражданским и служебным оружием.

Лица, приобретающие гражданское и служебное оружие, проходят по месту жительства проверку знаний правил безопасного обращения с оружием в Центрах в последующем через каждые пять лет, - указывается в правилах.

Иностранцы, прибывшие в Казахстан в качестве туристов, по частным и служебным делам и зарегистрированные в органах внутренних дел для проживания на территории республики, приобретают гражданское оружие по разрешениям, выдаваемым органами внутренних дел РК на общих основаниях, по ходатайствам дипломатических представительств государств, гражданами которых они являются, при условии его вывоза за пределы Казахстана в течение 7 дней со дня приобретения.

Хранение гражданского оружия осуществляется по месту жительства владельца в следующем порядке:

оружие и патроны к нему хранятся в прочно прикрепленном к полу или стене металлическом шкафу (сейфе) с толщиной стенок не менее 3 мм и внутренним замком на двери в местах постоянного проживания владельцев. Не допускается развешивание оружия на стенах жилых комнат;

в городских населенных пунктах (города республиканского, областного и районного значения, а также поселки, находящиеся на территории их административной подчиненности) место постоянного проживания владельца гражданского оружия (квартира, частный дом) оборудуется сертифицированной системой охраны помещений (сигнализация, имеющая возможность передачи сигнала тревоги на мобильный телефон владельца или членов его семьи или охранную организацию), устойчивой от электросети, и дублирующего источника электропитания (наличие постоянного и запасного источника питания);

допускается по желанию владельца оборудование сигнализацией только комнаты или металлических шкафов (сейфов), в которых осуществляется непосредственное хранение оружия и патронов к нему.

Вид и тип охранной сигнализации определяются владельцем оружия.

При наличии коллекционного оружия место его хранения оборудуется сигнализацией с выводом на пульты централизованного наблюдения фирм-операторов.

Как отмечается, на период длительного отсутствия (более одного месяца) владельца оружия (командировка, отпуск, лечение, прохождение воинской службы) оружие необходимо сдать на временное хранение в органы внутренних дел по месту жительства владельца или ПЦХ.

Согласно правилам, допускается хранение совместно с оружием патронов к нему (к гражданскому гладкоствольному оружию в общем количестве не более 500 штук, к гражданскому нарезному оружию - не более 100 штук на каждую единицу нарезного оружия, к газовому оружию - не более 50 штук, пороха охотничьего - не более 500 грамм.

Владельцам гражданского оружия:

проживающим в городской местности - патроны к имеющемуся гражданскому гладкоствольному оружию в общем количестве более 500 штук, но не более 2000 штук, хранятся в отдельном металлическом шкафу (сейфе) с соблюдением вышеуказанных требований. проживающим в сельской местности - патроны к имеющемуся гражданскому гладкоствольному оружию в общем количестве более 500 штук, но не более 2000 штук, хранятся в отдельном металлическом шкафу (сейфе) с соблюдением требований вышеуказанного первого пункта.

Вместе с тем допускается хранение гражданского оружия и патронов к нему в комнатах для хранения оружия субъектов, имеющих разрешение органов внутренних дел на право централизованного хранения гражданского и служебного оружия и патронов к нему после предварительного письменного уведомления органов внутренних дел.

Хранение коллекционного оружия - более 5 единиц - осуществляется в специально оборудованном помещении. В случае отсутствия такого помещения оружие, превышающее указанное количество, хранится в центре.

Владелец оружия после заключения договора на хранение оружия в ПЦХ письменно уведомляет территориальный орган внутренних дел по месту регистрации оружия с приложением копии договора на хранение оружия.

Сотрудник полиции, осуществляющий контроль за оборотом гражданского и служебного оружия, после получения уведомления делает отметку в информационной системе Интегрированного банка данных МВД РК о перемене места хранения оружия с указанием номера договора и срока его действия.

В дальнейшем, до окончания срока действия договора, контроль за соблюдением условий хранения оружия и патронов к нему по месту жительства владельца оружия не осуществляется.

По окончании срока действия договора владелец оружия в случае продления срока его действия письменно уведомляет орган внутренних дел по месту регистрации оружия с представлением подтверждающих документов о продлении договора, в случае автоматического продления договора (в первоначальном договоре оговариваются условия автоматического продления договора) подтверждающие документы не представляются.

Оружие, сданное на хранение, проверяется при ежеквартальной проверке центра.

При этом на приобретенные дополнительные сменные стволы к оружию оформляются отдельные разрешения на хранение и ношение оружия в территориальных органах внутренних дел по месту регистрации владельца оружия.

Не допускается:

хранение в сейфе с оружием посторонних предметов (за исключением аксессуаров, съемных и сменных приспособлений к хранимому оружию), в том числе денежных купюр, ценных бумаг, ювелирных изделий, а также патронов к другому виду оружия, на которое не имеется разрешения на хранение, хранение и ношение;

хранение оружия вне места постоянного проживания владельца (частный дом, квартира, гостиница, веранда, служебный кабинет, подвал, времянка, садовый, дачный дом, гараж, баня, балкон, лоджия, сарай, вагончик, шалаш, чердак), а также в общежитиях (за исключением семейных, где отдельную комнату занимают члены одной семьи), временных вахтовых помещениях, отгонных участках, фермерских и крестьянских хозяйствах, у родственников, знакомых;

хранение оружия в состоянии, непригодном для дальнейшего использования;

оставление ключей от сейфа с оружием в местах, доступных для иных лиц, в том числе родственников и членов семьи;

совместного хранения оружия в одном сейфе владельцев оружия, имеющих разрешение на его хранение или хранение и ношение;

хранение незарегистрированного в органах внутренних дел оружия, в том числе не подлежащего регистрации.

Приказ вводится в действие по истечении 60 календарных дней после дня его первого официального опубликования.