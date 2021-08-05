Изменились правила выдачи и хранения гражданского и служебного оружия

Приказом и.о. министра внутренних дел РК от 28 июля 2021 года внесены изменения в Правила оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему, сообщает zakon.kz.
Так, говорится, что допуск к оружию оформляется не реже одного раза в пять лет руководителем предприятия-изготовителя в произвольной форме после представления оформляемым лицом справок об отсутствии судимости, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к владению оружием, а также справок о прохождении программы подготовки владельцев и пользователей гражданского и служебного оружия на знание правил безопасного обращения с гражданским и служебным оружием.
Лица, приобретающие гражданское и служебное оружие, проходят по месту жительства проверку знаний правил безопасного обращения с оружием в Центрах в последующем через каждые пять лет, - указывается в правилах.
Иностранцы, прибывшие в Казахстан в качестве туристов, по частным и служебным делам и зарегистрированные в органах внутренних дел для проживания на территории республики, приобретают гражданское оружие по разрешениям, выдаваемым органами внутренних дел РК на общих основаниях, по ходатайствам дипломатических представительств государств, гражданами которых они являются, при условии его вывоза за пределы Казахстана в течение 7 дней со дня приобретения.
Хранение гражданского оружия осуществляется по месту жительства владельца в следующем порядке:
Вид и тип охранной сигнализации определяются владельцем оружия.
При наличии коллекционного оружия место его хранения оборудуется сигнализацией с выводом на пульты централизованного наблюдения фирм-операторов.
Как отмечается, на период длительного отсутствия (более одного месяца) владельца оружия (командировка, отпуск, лечение, прохождение воинской службы) оружие необходимо сдать на временное хранение в органы внутренних дел по месту жительства владельца или ПЦХ.
Согласно правилам, допускается хранение совместно с оружием патронов к нему (к гражданскому гладкоствольному оружию в общем количестве не более 500 штук, к гражданскому нарезному оружию - не более 100 штук на каждую единицу нарезного оружия, к газовому оружию - не более 50 штук, пороха охотничьего - не более 500 грамм.
Владельцам гражданского оружия:
Вместе с тем допускается хранение гражданского оружия и патронов к нему в комнатах для хранения оружия субъектов, имеющих разрешение органов внутренних дел на право централизованного хранения гражданского и служебного оружия и патронов к нему после предварительного письменного уведомления органов внутренних дел.
Хранение коллекционного оружия - более 5 единиц - осуществляется в специально оборудованном помещении. В случае отсутствия такого помещения оружие, превышающее указанное количество, хранится в центре.
Владелец оружия после заключения договора на хранение оружия в ПЦХ письменно уведомляет территориальный орган внутренних дел по месту регистрации оружия с приложением копии договора на хранение оружия.
Сотрудник полиции, осуществляющий контроль за оборотом гражданского и служебного оружия, после получения уведомления делает отметку в информационной системе Интегрированного банка данных МВД РК о перемене места хранения оружия с указанием номера договора и срока его действия.
В дальнейшем, до окончания срока действия договора, контроль за соблюдением условий хранения оружия и патронов к нему по месту жительства владельца оружия не осуществляется.
По окончании срока действия договора владелец оружия в случае продления срока его действия письменно уведомляет орган внутренних дел по месту регистрации оружия с представлением подтверждающих документов о продлении договора, в случае автоматического продления договора (в первоначальном договоре оговариваются условия автоматического продления договора) подтверждающие документы не представляются.
Оружие, сданное на хранение, проверяется при ежеквартальной проверке центра.
При этом на приобретенные дополнительные сменные стволы к оружию оформляются отдельные разрешения на хранение и ношение оружия в территориальных органах внутренних дел по месту регистрации владельца оружия.
Не допускается:
Приказ вводится в действие по истечении 60 календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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