В каких странах казахстанцы могут обучаться бесплатно

Увеличилось количество стран, в которых казахстанцы могут бесплатно обучаться в рамках межправительственных соглашений, заключенных по инициативе Министерства образования и науки РК, сообщает zakon.kz.

Гранты казахстанцам начнут выделять Словакия, Азербайджан и Вьетнам. Таким образом, если в 2019 году в списке государств, с которыми имелись договоренности в сфере образования, было семь стран, то в 2021 их число возросло до 10. Среди них также есть Венгрия, Польша, КНР, Украина, Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан. За минувшие два года в ведущих вузах этих стран бесплатно обучились около тысячи казахстанцев. пресс-служба МОН РК

В ведомстве уточнили, что в этом году казахстанцам выделено около 500 грантов.

В рамках межправительственных грантов казахстанцы могут пройти обучение по программам бакалавриата, магистратуры, докторантуры и резидентуры.

Международное сотрудничество в сфере высшего образования плодотворно сказывается на кадровом потенциале. Наряду с усилением качества образовательного процесса в отечественных вузах, необходимо создавать условия для того, чтобы наши граждане имели возможность обучаться в ведущих вузах мира. Мы расширяем географию стран для бесплатного обучения казахстанцев не только по стипендиальной программе "Болашак", но и в рамках межправительственных соглашений. Мы надеемся, что, вернувшись на родину, специалисты будут применять полученные знания для развития той сферы, в которой они будут трудиться. вице-министр образования и науки РК Куаныш Ергалиев

В сравнении с 2019 годом число желающих принять участие в конкурсном отборе возросло на 15%. Отбор претендентов проводит независимая комиссия, которая состоит из депутатов, экспертов, ученых-докторов инженерно-технических, медицинских, гуманитарных и естественных наук.

Оператором межправительственных соглашений является Центр международных программ МОН РК. пресс-служба МОН РК