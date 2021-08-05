Сельчане в ВКО не могут доказать, что их дома разрушил ураган

Пострадавшие от урагана жители села Калбатау в ВКО не могут доказать, что их дома разрушил ветер. Восстановить жилье самостоятельно людям не по силам. Они обратились за материальной поддержкой в акимат. Но там только развели руками, сообщает zakon.kz.

Слов очевидцев недостаточно. Нужна справка о скорости ветра, передает Первый канал "Евразия".

Ураганный ветер налетел на небольшое село Калбатау и оставил после себя сорванные крыши домов, разбитые стекла в окнах и поваленные деревья на улице.

Как будто бомба упала. Дом после смерча в разруху превратился. Жена плакала, у меня у самого глаза на мокром месте. Переживаем, не знаем, как это все будем восстанавливать. житель села Калбатау Бейсенбай Жуманов

Налетевший вихрь в считанные секунды оборвал электрические провода. Почти четыре дня люди сидели без света. Эту коммунальную проблему решить удалось, а вот со связью до сих пор беда.



В селе уже полмесяца перебои с мобильным интернетом, тоже одно из последствий стихии. Раньше здесь стояла вышка сотовой связи. Сильный ветер снес ее и едва не задел вот этот магазин, который чудом уцелел. Ураган повредил 19 домов, некоторые полуразрушены. В списке пострадавших - в основном пенсионеры. У Зейнеш Искаковой серьезные проблемы со здоровьем - перенесла инсульт. Вдобавок ко всему - стихия, после которой пришлось восстанавливать дом вдвоем с мужем. Больше помочь некому.





Осень в ауле самая тяжелая пора. Студентов надо отправлять, детей в школу собрать, заготовить на зиму сено, уголь купить. Как мы все эти вопросы решим, если залезли в долги по уши? жительница села Калбатау Зейнеш Искакова

Мы обратились в акимат. Нам сказали, никакой вам помощи не будет. Это по закону. После урагана в селе сразу подняли цены на весь строительный материал. Один только профлист стоил 12 000 тенге. житель села Калбатау Копжасар Жайылмысов

О материальных трудностях, в которые сельчан загнал ураган, чиновники знают, но помочь ничем не могут. В акимате заявили: бюджетные средства выделят лишь в том случае, если гнев природы подтвердят официально.

Чтобы выделить деньги на такие цели, в метеостанции должны подтвердить, что был штормовой ветер. Сделали запрос, пришел ответ, что ветер был 19 м/сек. Это является не штормовым. аким Калбатауского сельского округа Берик Самежанов

Ближайшая метеостанция находится в 30 км от села. Синоптики не отрицают: ураган мог обрушиться на Калбатау. В тот день, 10 июля, они предупреждали, что в регионе возможны гроза, град и шквалистый ветер. Но документально могут отразить только то, что зафиксировала метеостанция.

Такие опасные явления очень локальны, никаких метеостанций не хватит. На одном краю села метеостанция есть, а этот ветер сильный, он на другом краю села промчался, и метеостанции вполне могло быть 15 м/сек. Поэтому раньше существовал регламент, создавалась комиссия. ведущий инженер-синоптик Надежда Говоркова

По словам чиновников, комиссия в селе была, и даже подсчитала ущерб от стихии. Он не превысил 43 млн тенге, а значит, компенсация пострадавшим не положена. Теперь сельчанам ничего другого не остается, как надеяться только на себя или ждать помощи от неравнодушных казахстанцев.