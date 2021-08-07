Месси выбрал новый клуб

Аргентинский нападающий Лионель Месси продолжит карьеру в "Пари Сен-Жермен", сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Французский "Пари Сен-Жермен" предложил долгосрочный контракт аргентинскому форварду Лионелю Месси, передает журналист Никола Скира в Twitter.

Как сообщает источник, французский клуб предложил аргентинцу контракт до 2024 года с заработной платой 50 млн евро в год. Отмечается, что игроки "ПСЖ" Анхель Ди Мария и Неймар пытаются убедить Месси перейти в клуб.

Напомним, "Барселона" официально объявила, что новый контракт с Месси не будет заключен. Представители "Барсы" утверждают, что причиной невозможного подписания звездного нападающего является потолок зарплат в Ла Лиге.

Месси выступал за "Барселону" с 2000 года. На счету аргентинца 10 побед в чемпионате Испании, по семь - в Кубке и Суперкубке Испании, четыре - в Лиге чемпионов, по три - в Суперкубке Европы и на клубном чемпионате мира.

Прошлое соглашение Месси с "Барселоной" истекло в конце июня. Аргентинец защищает цвета каталонцев на протяжении всей карьеры. В минувшем сезоне нападающий провел 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три - с пенальти) и отдал девять результативных передач.