Около тысячи казахстанцев лишены права управлять автомобилем пожизненно

За текущий период транспортная дисциплина со стороны водителей на дорогах страны ухудшилась, сообщил на брифинге заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Серик Тусупов, передает корреспондент zakon.kz.

В целом состояние дорожной безопасности определяется транспортной дисциплиной водителей. Необходимо отметить, что за текущий период транспортная дисциплина со стороны водителей ухудшилась. Полицией усилен контроль и надзор за обеспечением дорожной безопасности, - сообщил Тусупов.

По его словам, количество выявленных нарушений за 7 месяцев по сравнению с периодом 2020 года возросло на 60%.

В том числе, согласно данным министерства, практически в два раза увеличилось количество нарушений требований знаков и разметки, на 27% - нарушений пользования световыми приборами, на 50% - нарушений правил перевозки пассажиров и грузов и на 100% - нарушений правил остановки и стоянки.

Что касается управления транспортом в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, кроме 10 тысяч подвергнутых адмаресту, 12 тысяч лишенных, порядка 1000 граждан Казахстана, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, были пожизненно лишены права управления транспортными средствами, - добавил заместитель председателя Комитета адмполиции.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан