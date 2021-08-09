Автовладельцам нужно вывезти из Казахстана около 3000 иностранных авто

В стране находится порядка 3 тыс. иностранных автомобилей из стран, не входящих в ЕАЭС, которые должны быть вывезены за пределы страны по истечении сроков их пребывания, передает корреспондент zakon.kz.

Об этом сообщил на брифинге заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Серик Тусупов.

В МВД поступают запросы граждан и СМИ касательно распространяемой органами государственных доходов информации относительно вывоза иностранных автомобилей. Иностранные граждане могут временно ввозить без уплаты таможенных пошлин в Казахстан и другие страны ЕАЭС автомобили, зарегистрированные в других странах, не входящих в ЕАЭС. В основном таким правом пользуются иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность в Казахстане, - напомнил Тусупов.

Он добавил, что с 2020 года границы между странами закрыты, иностранные граждане не могли вывезти временно ввезенные автомобили за территорию ЕАЭС, поэтому сроки пребывания иностранного автотранспорта на территории ЕАЭС были продлены Советом Евразийской экономической комиссии до 30 сентября 2021 года.

По информации органов государственных доходов в стране находится порядка 3 тыс. иностранных автомобилей из стран, не входящих в ЕАЭС, которые должны быть вывезены за пределы страны по истечении сроков их пребывания в Казахстане. Таким образом, срок до 30 сентября определен для иностранных граждан, которые ввезли автомобили из стран, не входящих в ЕАЭС, - сообщил замглавы Комитета адмполиции.

В ходе брифинга уточнили, что порядок эксплуатации гражданами Казахстана иностранных автомобилей, в том числе из стран-участниц ЕАЭС, определен законом "О дорожном движении", но для защиты интересов граждан МВД рекомендует проводить сделки по приобретению любого транспортного средства в установленном законодательством порядке.

Приобретение транспортного средства по страховке несет для граждан определенные риски, так как если данное транспортное средство находится в розыске, под обременением либо вообще запрещено к эксплуатации, тогда граждане могут лишиться указанного транспорта, а также средств, потраченных на его приобретение, - объяснил Серик Тусупов.

В этой связи, по его словам, приобретение и последующая регистрация транспортного средства должны быть проведены в установленном законодательством порядке, чтобы избежать приобретения сомнительных, явно "криминальных" автомобилей, не подлежащих эксплуатации, а также защитить имущественные права граждан на приобретенные автомобили.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан