Каждый третий автобус в Казахстане эксплуатируется свыше 20 лет - МВД

Каждый третий автобус в стране, задействованный на нерегулярных маршрутах, эксплуатируется уже свыше 20 лет. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Серик Тусупов, передает корреспондент zakon.kz.

Один из факторов, определяющих уровень безопасности на дорогах, - это техническое состояние автотранспорта. Сейчас каждый третий автобус в стране эксплуатируется уже свыше 20 лет, - сообщил он на брифинге.

Согласно данным МВД, это порядка 25 823 из 84 703 единиц автобусов в стране. По вине водителей такого транспорта допущено 228 ДТП, в которых 16 человек погибли и 299 получили ранения.

На брифинге добавили, что большая часть - 71%, или 18 346 - старых автобусов находится во владении физических лиц.

Они эксплуатируются на нерегулярных маршрутах и многие переоборудованы с нарушением норм безопасности. Ежегодно сотрудники полиции выявляют порядка 500-700 фактов эксплуатации переоборудованных автобусов, используемых для нерегулярных перевозок. С начала года выявлено более 55 тыс. фактов управления технически неисправным или незаконно переоборудованным автотранспортом, что на 20% больше в сравнении с прошлым годом, - отметил Серик Тусупов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан