Эксперты назвали самые надежные пароли

Как стало известно, такие сложные пароли, как набор букв, цифр и символов, на деле оказались не такими надежными, как предполагают многие пользователи интернета, передает zakon.kz.

Хакеры могут угадать их с помощью специальных программ, использующих метод перебора. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на The Guardian.

Специалисты Национального центра кибербезопасности Великобритании назвали самыми надежными видами паролей – сочетания любых трех слов, не связанных друг с другом. Именно такая комбинация имеет больше всего шансов защитить онлайн-аккаунты от взлома.

Как заявляют эксперты, практически все варианты паролей, состоящих из бессмысленного набора символов, относительно легко угадываются с помощью специальных программ. Вопрос здесь заключается только в сроках взлома. Отмечается, что такое хакерское профессиональное оборудование гораздо хуже справляется с подбором паролей, основой для которых стали реально существующие слова.