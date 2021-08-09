Жительница Нур-Султана упала в едва прикрытый люк, но виновных найти не может

Жительница Нур-Султана шла по дороге и провалилась в колодец. Крышка люка была плохо закреплена, и женщина получила серьезные травмы, сообщает zakon.kz.

Теперь она не может ни работать, ни даже самостоятельно передвигаться. А еще не может найти ответ на вопрос - кому принадлежит "опасная ловушка" и ответит ли виновник за случившееся, передает Первый канал "Евразия".

К инвалидной коляске Алма Калиева прикована уже три месяца. Женщина шла по привычному маршруту на работу. Наступила на крышку люка. Диск прокрутился, и нога провалилась. События развивались так быстро, что Алма не сразу осознала, что произошло.

Я еще никогда не испытывала такой боли. Здесь у меня спицы сейчас, какая-то конструкция в ноге. Вся сложность в том, что она у меня на изгибе, где чашечка. Возможно, мне потом придется менять чашечку. пострадавшая Алма Калиева

Хождения по мукам начались сразу после выписки, когда начали искать виновных. Обратились с заявлением в полицию и к местным властям.

Есть проект строительства инженерных сетей и дорог в жилом массиве "Комсомольский". У нас есть договор с подрядной организацией. Это ТОО "АИС-Астана". Согласно договору, подрядная организация несет ответственность за сохранность, обеспечение безопасности на данном проекте. руководитель отдела строительства и ремонта дорог Ерганат Бексултанов

По словам пострадавшей, всего несколько дней назад колодец прикрыли легчайшим деревянным настилом. Что удивительно: за три месяца с момента происшествия крышку люка никто так и не закрепил.

Требовать компенсацию потерпевшая намерена в суде. Впереди у нее год реабилитации. И гарантий, что Алма не будет хромать всю оставшуюся жизнь, врачи не дают. А подрядчики продолжают оправдываться: крышку повредили коммунальщики. Но все же точку в этой истории обещают поставить. Только вот проблема с этим люком в столице не единичная. Ежедневно в службу IKomek поступает с десяток жалоб.

Не было крышки и на засыпанном снегом колодце в феврале 2019 года. 13-летний Бакдаулет Омирхан вышел покататься на коньках. Долго не возвращался. Родители забили тревогу. Мальчика нашли мертвым на третий день неподалеку от дома. На дне колодца. Начальника участка, ответственного за люк, спустя два года суд признал виновным. Но в тюрьму не отправил: истек срок давности. Приговорили к штрафу в 4 млн тенге. Убитые горем родные намерены обжаловать приговор.