Восток Казахстана накрыл густой смог от лесных пожаров в России

Густой смог из Якутии, где сейчас бушуют пожары, накрыл Восточно-Казахстанскую область, сообщает zakon.kz со ссылкой на телеканал Астана.

Плотная завеса закрыла небо и всерьез напугала местных жителей. Некоторые, по словам экологов, стали жаловаться на плохое самочувствие.

Люди обращаются, были жалобы на плохое самочувствие, на то что стоит непонятно смог, неприятный дышать, тяжело. Были жалобы и продолжают поступать. Тем не менее, как наша система, так специалисты департамента экологии зафиксировали и уже подтвердили данные о том, что это нас накрыло частью смога большого от горения лесов в Якутии и может быть даже в других регионах. эколог Елена Полянцева

Едкий дым и в Павлодарской области. Но специалисты говорят, что казахстанцам переживать не стоит. В ближайшее время смог рассеется за счет дождей и ветренной погоды. Уже почти месяц Якутия борется со страшными лесными пожарами. Уничтожено полтора млн гектаров леса. Огонь угрожает десяткам населенных пунктов.