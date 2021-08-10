Примерные сроки ревакцинации от COVID-19 назвал Цой

Ревакцинация от коронавирусной инфекции в Казахстане начнется примерно в октябре текущего года. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает zakon.kz.

Видеоролик с главой Минздрава РК опубликовали в Telegram-канале.

Да, ревакцинация у нас планируется. Сейчас мы подходы свои определяем. Но, вы знаете, ревакцинация бывает двух видов. Есть экстренная - до получения коллективного иммунитета в целом - 60-70%. Есть ревакцинация плановая - она раз в год обычно делается. То есть мы сейчас распределяем, так как Казахстан, в принципе, начал вакцинироваться позже - начиная с февраля. Ключевая масса у нас вакцинировалась где-то в июне-июле. Поэтому у нас еще антитела, в принципе, свежие, уровень высокий. Поэтому, наверное, ориентировочно где-то через девять месяцев - после получения второй дозы у нас в календарь войдет. Сейчас мы с этим определяемся, с нашими коллегами рассматриваем вопрос. Алексей Цой

Но, как отметил министр, о ревакцинации в первую очередь заговорили те страны, которые вакцинировались в прошлом году.

Это, в основном, Израиль, Соединенные Штаты, которые в прошлом году начали программу вакцинации, в том числе Россия. И у них уже, скажем, прошло более девяти месяцев с момента, как они получили первую дозу вакцины. Поэтому для нас на данном этапе ревакцинация будет более актуальна, наверное, ближе к октябрю. (...) Это ориентировочно 1 октября. Алексей Цой