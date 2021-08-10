Названа причина роста цен на сено и отруби в Казахстане

В Министерстве сельского хозяйства Казахстана считают, что отдельные эксперты и аналитики, высказывающиеся по вопросам сельского хозяйства, спровоцировали рост цен на корма для животных, передает корреспондент zakon.kz.

Все вы видите, как сегодня отдельные "эксперты" и "аналитики", используя ситуацию, по сути дела ведут информационную войну с целью извлечь определенные выгоды для своего имиджа. В условиях отсутствия постоянной объективной информации общественность вводится в заблуждение. А от этого ажиотажа страдают опять фермеры, корма, и без того недешевые, дорожают каждый раз после таких черных PR-акций. После последнего такого вброса о якобы прогнозируемых 3 млн падежа скота и сено, и отруби опять выросли в цене, - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Ербол Карашукеев.

По его словам, главы регионов в этом вопросе должны быть максимально открытыми для общественности и средств массовой информации, а также вовремя информировать о работе по заготовке кормов и принимаемых мерах по решению сложившихся проблем.

Карашукеев также рекомендовал приглашать СМИ и общественность на заседания местных оперативных штабов. Грамотно опровергать необоснованную информацию о надвигающемся падеже скота, джуте и голоде, распространяемую отдельными лицами через СМИ.

Он добавил, что исполнение всех поручений возьмет на личный контроль.

Ранее Ербол Карашукеев призвал помочь фермерам Мангистауской области, где произошел массовый падеж скота из-за засухи и отсутствия кормов. Само ведомство переведет однодневную заработную плату в помощь нуждающимся сельскохозяйственникам.

Тамила Языкова, Нур-Султан